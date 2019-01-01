وزير الاتصالات يفتتح مركز الخدمات البريدية المتكاملة بالمنصورية

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مركز الخدمات البريدية المتكاملة بالمنصورية، وذلك بعد تطويره ونمذجته ليقدم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة لجموع المواطنين، في إطار تحقيق مفهوم استراتيجية التحول إلى المجتمع الرقمي التي تتبنى الدولة تنفيذها، حيث يعد البريد المصري أحد أذرعها الرئيسية.

قال طلعت إن هذا الافتتاح يأتي في إطار الخطوات المتسارعة التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في كل القطاعات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة والدور الهام الذي يلعبه البريد المصري كأحد المنافذ التي يمكن للمواطن من خلالها الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية إلى جانب الخدمات البريدية، وذلك في ظل ما يتمتع به البريد المصري من ثقة كبيرة لدى جموع المواطنين وانتشار واسع في ربوع الوطن.

من جانبه، أشار الصغير إلى أن مكاتب البريد أصبحت تقدم العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية بكل كفاءة بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى كل الخدمات المالية والبريدية الأخرى.

وأضاف أن مركز خدمات المنصورية -الذي تم افتتاحه اليوم- يعمل به موظفين مدربين على أعلى مستوى؛ لتقديم جميع الخدمات للعملاء بكفاءة عالية ويخدم ما يقرب من 100 ألف نسمة.

جدير بالذكر أن منطقة بريد شمال أكتوبر تضم 59 مكتبا بريديا منتشرين على مستوى المنطقة؛ لتقديم خدمات البريد المصري للمواطنين بكل سهولة.