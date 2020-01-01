يجري ستيفن بيجون نائب وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص بكوريا الشمالية، جولة يزور خلالها كلا من سول وطوكيو في زيارة تبدأ غدا الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - أن بيجون سيلتقي خلال جولته بالمسئولين في كل من كوريا الجنوبية واليابان؛ لبحث مواصلة التعاون الوثيق بين الدولتين حول عدد من القضايا الثنائية والدولية إلى جانب تعزيز التنسيق بشأن نزع السلاح النووي الكامل والذي يتسم بالموثوقية النهائية في كوريا الشمالية.