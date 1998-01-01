هيئة سك العملة البريطانية تحتفي بالمغني إلتون جون بعملة تذكارية جديدة

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عملة تحتفي بالمغني إلتون جون أصدرتها هيئة سك العملة البريطانية في صورة حصلت عليها رويترز يوم الأحد. صورة لرويترز من هيئة سك العملة الملكية.

أصبح المغني ومؤلف الأغاني البريطاني إلتون جون ثاني فنان تكرمه هيئة سك العملة الملكية البريطانية من خلال إصدار عملة معدنية تذكارية تشيد به.

وصمم العملة الفنان برادلي مورجان جونسون وتصور قبعة جون المميزة المصنوعة من القش وزوجا من النوت الموسيقية على شكل نظارته الشهيرة.

وقال جون البالغ من العمر 73 عاما ”إنه شرف عظيم أن يتم التكريم بهذه الطريقة.

”السنوات القليلة الماضية تضمنت بعض اللحظات التي لا تنسى في مسيرتي وهذه علامة بارزة أخرى فعلا في رحلتي“.

وُمنح جون لقب فارس في عام 1998 وهو ثاني شخصية فنية يتم الاحتفاء به بموجب سلسلة أساطير الموسيقى في هيئة سك العملة بعد فرقة كوين لموسيقى الروك.

وباع جون أكثر من 250 مليون تسجيل مع أغنيات بارزة مثل (كاندل إن ذا ويند) و(يور سونج) و(بيني أند جيتس).

واضطر جون لتأجيل جولة وداعية مطولة بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت هيئة سك العملة أيضا إنها تعمل مع جون لإصدار قطعة خاصة لمرة واحدة يتم طرحها للبيع في مزاد في وقت لاحق من العام الجاري لجمع أموال للمؤسسات الخيرية في وقت يواجه فيه كثيرون في هذا القطاع صعوبات.