بايدن يتعهد بمساعدة زوجة لاعبة كرة سلة مسجونة في روسيا

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن لزوجة لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جراينر المسجونة في موسكو، بأنه سيسعى من أجل ضمان الإفراج عن البطلة الأولمبية في أقرب وقت ممكن.

وعرض بايدن على تشيريل جراينر دعمها، في مكالمة هاتفية، وتعهد ببذل الحكومة الأمريكية قصارى جهدها لإعادة جراينر إلى الوطن، حسبما أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، وشاركت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أيضا في المحادثة.

ودافعت روسيا عن القبض على لاعبة كرة السلة جراينر، التي تخضع حاليا لمحاكمة على خلفية زعم بحيازتها مخدرات، بينما ألمحت إلى احتمالية العفو عنها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارحية الروسية أليكسي زايتزيف في موسكو، اليوم الأربعاء: "إن محاولة تصوير القضية كما لو أنه تم القبض على المرأة الأمريكية بصورة غير قانونية لا يصمد أمام النقد. لقد تم انتهاك القانون".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه بعد أن تتم إدانتها، يمكن لجراينر أن تطعن على قرار القاضي أو تكتب التماسا للعفو عنها، وفي روسيا، يتعين على أي شخص يقدم طلب عفو إلى الرئيس الروسي أن يعترف بجرمه.

وتم القبض على جراينر في مطار موسكو في 17 فبراير بعد اتهامها بحيازة زيت القنب بين أمتعتها.

وتلعب البطلة الرياضية الحائزة على مداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية ونجمة فريق "فينيكس ميركوري" في روسيا في فترة توقف الدوري الأمريكي.

وتم حبس جراينر احتياطيا لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر، وتم تمديد الحبس إلى 20 ديسمبر، وبدأت محاكمتها يوم الجمعة الماضي.