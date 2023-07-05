وزير الخارجية الجزائري يبحث في باكو مع نظرائه من تركيا وبيلاروسيا وسوريا الأوضاع بالمنطقة

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظرائه في تركيا وبيلاروسيا، وسوريا، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك على هامش مشاركة عطاف، اليوم، في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، بباكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن عطاف التقى مع نظيره التركي، هاكان فيدان، حيث أشاد الطرفان بالمستوى المتميز وغير المسبوق الذي حققته علاقات التعاون الاقتصادي والحوار السياسي بين البلدين تحت رعاية الرئيسين عبد المجيد تبون، ورجب طيب أردوغان، كما استعرضا مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي.

كما تحادث الوزير الخارجية الجزائري مع نظيره البيلاروسي، سيرجي ألينك، وتناول معه سبل إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق خطة عملية تضمن تفعيل الآليات الثنائية وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتشاور السياسي.

وبحسب البيان، أجرى عطاف، محادثات مع نظيره السوري، فيصل المقداد؛ تركزت حول التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما اللجنة المشتركة الجزائرية-السورية.