السكة الحديد: تشغيل قطار تالجو الثالث على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس اعتبارا من اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط (القاهرة / الإسكندرية) والعكس اعتبارا من اليوم الخميس، تنفيذا لتوجيهات وزير النقل لتقديم أفضل خدمة للركاب.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إنه تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو (القاهرة / الإسكندرية) يوميا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءا، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو (الإسكندرية / القاهرة) يوميا، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءا طبقا للجدول المرفق.

وأوضحت الهيئة أنه بذلك يتم تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحري والقبلي (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية – 4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان).