الشناوي: رد فعل لاعب الإسماعيلي يؤكد صحة قرار إلغاء الهدف

علق أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي لقنوات «أون تايم سبورتس» على الهدف الملغي للإسماعيلي أمام الأهلي.

الأهلي تغلب على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة الؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقمت مساء أمس الأربعاء على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت المباراة إلغاء الحكم أحمد الغندور هدفًا للنادي الإسماعيلي بعد الرجوع لتقنية الفار؛ بسبب وجود لمسة يد على محمد حسن، متوسط ميدان الفريق في كرة الهدف.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «التصوير فقير، لذلك لا تظهر اللقطات بنسبة 100% أن الكرة اصطدمت بيد محمد حسن لاعب الإسماعيلي، لكن الزاوية التي اختارها الفار أكثر وضوحا».

وأضاف: «رد فعل اللاعب بعد إلغاء الهدف تقول إن هناك لمسة يد، لكن جودة التصوير لا يمكن أن تحسم الأمر، وسيظل الهدف محل جدل».

وتابع: «أوضحت مباراة الأهلي والإسماعيلي أن للتصوير دور مهم للغاية، وتقنية الفيديو يرتبط نجاحها بمدى نجاح التصوير، وتعليمات الاتحاد الدولي واضحة أنه إذا لم يكن هناك صورة واضحة لا يجب أن يتم استدعاء الحكم».

وأردف: «الإسماعيلي لم يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول لصالح مدبولي، الذي كان يحاول الحصول على ركلة جزاء، لكن القرار صحيح والالتحام عادي».

وأتم: «الإسماعيلي لم يستحق ركلة جزاء في نهاية اللقاء، ولا يوجد أي احتكاك، أما بخصوص هدف الأهلي فهو صحيح ولا يوجد أي تسلل على أي لاعب من الأحمر».