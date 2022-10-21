حقق تطبيق "ثريدز" انطلاقة قوية، باشتراك 10 ملايين شخص حول العالم بعد ساعات من انطلاقه، حسبما كشف عنه مؤسس شركة "ميتا بلاتفورمز"، مارك زوكربيرغ.

ويمكن للمستخدمين إنشاء حساب في التطبيق -المنافس لتويتر- باستخدام حساباتهم على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مع الاحتفاظ باسم الحساب نفسه، وكذلك متابعة الحسابات نفسها التي يتابعونها على "انستجرام".

ويتيح التطبيق الجديد مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرف بحد أقصى، بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع فيديو بمدة تصل إلى 5 دقائق، وهو يشبه تويتر في طابعه.

وتمنع سياسات التطبيق من هم دون 13 عاما، بالتسجيل أو إنشاء حساب خاص.

وكشف تطبيق "انستجرام"، التابع لشركة "ميتا" النقاب رسمياً عن "ثريدز" والتي تعني "الخيوط" مساء أمس الأربعاء، والتي تعتبر التهديد الأكثر قوة حتى الآن لخدمة الوسائط الاجتماعية المتعثرة "تويتر" الذي يملكه "ايلون ماسك" بحسب قناة العربية.

- قواعد استخدام تطبيق "ثريدز"

بحسب الموقع الرسمي لتطبيق "ثريدز" فإن قواعد الاستخدام تتضمن أن يوافق مستخدو التطبيق على رفض النشر أو التفاعل مع المحتوى الآتي، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر سببًا لإنهاء الحق في استخدام أو الوصول إلى المواضيع:

1 - ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق أخرى لأي شخص آخر بما في ذلك الشركة.

2 - ينتهك أي قانون أو لائحة، بما في ذلك أي قوانين سارية لمراقبة الصادرات.

3 - ضار، أو احتيالي، أو خادع، أو مهدد، أو مضايق، أو تشهيري، أو فاحش، أو مرفوض بأي شكل آخر

4 - يعرض للخطر أمان حساب شركتك أو حساب أي شخص آخر، مثل السماح لشخص آخر بالوصول إلى سلاسل الرسائل مثلك.

5 - محاولات بأي شكل من الأشكال للحصول على معلومات أمنية من أي مستخدم آخر.

6 - ينتهك أمان أي شبكة كمبيوتر، أو يقوم باختراق أي كلمات مرور أو رموز تشفير أمان.

7 - نسخ أو تخزين أي جزء كبير من المحتوى.

8 - تشغيل "مايليست" أو "ليستسيرف" أو أي شكل من أشكال الرد التلقائي أو "البريد العشوائي" على سلاسل الرسائل أو أي عمليات يتم تشغيلها أو يتم تنشيطها أثناء عدم استخدامك للتطبيق أو تتداخل بطريقة أخرى مع العمل السليم للتطبيق.

9. فك التحويل البرمجي أو إجراء هندسة عكسية أو محاولة الحصول على الكود المصدري أو الأفكار الأساسية أو المعلومات المتعلقة بالخيوط أو المتعلقة بها.

- حقوق النشر في تطبيق "ثريدز".

1 - النصوص والرسومات والبيانات والمقالات والصور والرسوم التوضيحية والمحتوى محمية بموجب حقوق النشر وقوانين الملكية الفكرية الأخرى.

2 - الالتزام بجميع إشعارات حقوق النشر وقواعد العلامات التجارية والمعلومات والقيود الواردة في أي محتوى تصل إليه من خلال التطبيق.

3 - عند السماح باستخدام أو تنسخ أو إعادة إنتاج أو تعدل أو ترجمة أو نشر أو بث أو نقل أو توزسع أو تأدية، أو تحميل أو عرض أو ترخيص أو بيع أو استغلال لأي غرض من الأغراض أي محتوى لا تملكه دون موافقة مسبقة من مالك هذا المحتوى.