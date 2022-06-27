 الرئيس الكوري الجنوبي يعتزم حضور قمة الناتو في ليتوانيا الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الكوري الجنوبي يعتزم حضور قمة الناتو في ليتوانيا الأسبوع المقبل

د ب أ
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 11:10 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 11:10 ص

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الخميس، أن يون يعتزم حضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا الأسبوع المقبل، ثم بعد ذلك سوف يتوجه إلى بولندا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن نائب مستشار الأمن القومي كيم تاي هيو، قوله إن يون يعتزم زيارة فيلنيوس من الاثنين حتى الأربعاء المقبلين، حيث سوف يلتقى بقادة الناتو للتباحث بشأن الحرب في أوكرانيا والتعاون بين الحلف ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

 

ومن المقرر أن يعقد يون سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش قمة الناتو، حيث تجرى مباحثات لعقد لقاء بين يون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

 

 وبعد ذلك سوف يتم يون إلى بولندا في زيارة رسمية لمدة 3 أيام، حيث سوف يلتقى بالرئيس أندريه دودا


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