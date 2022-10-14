الإسماعيلي يطالب بتعيين حكام أجانب لمبارياته المتبقية في الدوري الممتاز

طالب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بضرورة تعيين حكام أجانب لمباريات الفريق المتبقية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الداخلية يوم الإثنين القادم، فيما سيختتم مبارياته في الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري يوم 15 من الشهر الجاري.

وقال مجلس إدارة الإسماعيلي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس: «في ضوء ما انتهت عليه مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة الـ 18، وما شابها من قرارات تحكيمية أثارت جدلا كبيرًا في الوسط الرياضي، فقد قرر مسؤولو الإسماعيلي التقدم باحتجاج رسمي شديد اللهجة ضد طاقم التحكيم الذي أفتقد لمعايير الحيادية في اللقاء، وحرص على إلغاء هدف صحيح بشهادة الجميع، فضلا عن إغفال ركلتي جزاء وفقًا لتصريحات أغلب خبراء ونقاد الكرة المصرية».

وأضاف: «كما يطالب النادي الإسماعيلي بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع طاقم التحكيم بسبب الأخطاء التي خرجت عن نطاق الأخطاء التقديرية رغم وجود تقنية الحكم المساعد «VAR» وتسبب بشكل عام هذا الموسم في فقدان الفريق نقاط عدة على مدار هذا الموسم، أزمت من موقفه بجدول ترتيب الدوري المحلي».

وأتم: «ويؤكد النادي الإسماعيلي على ضرورة تعيين طاقم حكام دوليين في المباريات المتبقية بمسابقة الدوري، نظرًا لحساسية الموقف مع التشديد على الوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية لضمان حصول كل فريق على حقه».