سريلانكا تعتزم استثمار 11 مليار دولار في تعزيز الطاقة المتجددة

تعتزم سريلانكا استثمار 11 مليار دولار حتى عام 2030 على محطات الطاقة والبنية التحتية لزيادة حصة الطاقة المتحددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 70%، وذلك وفقا لما قاله المدير العام لشركة سيلان للكهرباء روهان سينيفيراتني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سينيفيراتني القول إنه سيتم استثمار 5 مليارات دولار في البنية التحتية وتتضمن خطوط نقل وبطاريات التخزين ومحطة تخزين المضخات من أجل امتصاص مزيد من الطاقة المتجددة.

ويشار إلى أن سريلانكا قامت بتوليد 52% من الكهرباء من الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك الطاقة المائية، خلال عام 2022.