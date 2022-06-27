 سريلانكا تعتزم استثمار 11 مليار دولار في تعزيز الطاقة المتجددة - بوابة الشروق
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سريلانكا تعتزم استثمار 11 مليار دولار في تعزيز الطاقة المتجددة

د ب أ
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 10:59 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 10:59 ص

تعتزم سريلانكا استثمار 11 مليار دولار حتى عام 2030 على محطات الطاقة والبنية التحتية لزيادة حصة الطاقة المتحددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 70%، وذلك وفقا لما قاله المدير العام لشركة سيلان للكهرباء روهان سينيفيراتني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سينيفيراتني القول إنه سيتم استثمار 5 مليارات دولار في البنية التحتية وتتضمن خطوط نقل وبطاريات التخزين ومحطة تخزين المضخات من أجل امتصاص مزيد من الطاقة المتجددة.

ويشار إلى أن سريلانكا قامت بتوليد 52% من الكهرباء من الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك الطاقة المائية، خلال عام 2022.


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