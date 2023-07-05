الأمم المتحدة: الملايين في غرب إفريقيا معرضون لأسوأ أزمة جوع منذ 10 سنوات

قال برنامج الغذاء العالمي اليوم الأربعاء، إن ملايين الجياع في غرب إفريقيا لا يحصلون على مساعدات في الوقت الذي تكافح فيه الوكالة بتمويل محدود للاستجابة لأسوأ أزمة جوع تشهدها المنطقة منذ عقد.

وقال برنامج الغذاء - في بيان، بثته وكالة /أسوشيتد برس/ الأمريكية - إن ما يقرب من نصف الـ11.6 مليون شخص المستهدفين بالمساعدات الغذائية خلال موسم العجاف من يونيو إلى أغسطس لا يتلقون أي مساعدات.

وحذرت الوكالة من أن مئات الآلاف من الأشخاص معرضون لخطر الانضمام إلى الجماعات المسلحة أو الزواج مبكرًا في ظل صراعم من أجل البقاء.

وقالت مارجوت فاندرفيلدن، المديرة الإقليمية المؤقتة لبرنامج الأغذية العالمي في غرب إفريقيا، "نحن في وضع مأساوي. خلال موسم العجاف هذا العام، ستفتقر ملايين الأسر إلى احتياطيات غذائية كافية لإبقائها حتى موسم الحصاد التالي في سبتمبر".

وأضافت "يجب أن نتخذ إجراءات فورية لمنع الانزلاق الهائل إلى الجوع الكارثي".

وقبل فترة طويلة من فيضانات العام الماضي وحرب روسيا في أوكرانيا، كانت غرب إفريقيا تواجه بالفعل أسوأ أزمة غذائية لها منذ 10 سنوات مع أكثر من 27 مليون جائع بشكل رئيسي نتيجة للصراعات ولكن أيضًا بسبب الجفاف والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن انعدام الأمن الغذائي في غرب ووسط أفريقيا يؤثر الآن على 47.2 مليون شخص في موسم العجاف هذا العام، وهو الوقت الذي يصل فيه الجوع إلى ذروته، حيث النساء والأطفال هم الفئات الأكثر ضعفا.

وقالت الوكالة: "ارتفعت معدلات سوء التغذية أيضًا، حيث من المقرر أن يعاني 16.5 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام - بزيادة قدرها 83 بالمائة عن متوسط 2015-2022".