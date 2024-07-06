حزب الله اللبناني يعلن إطلاق وابل من الصواريخ على شمال إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، أنّه أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل مساء الجمعة، غداة تصعيد مفاجئ في أعمال العنف الحدوديّة أثار مخاوف من اندلاع نزاع جديد في المنطقة.

وفي بيانات منفصلة، أعلن حزب الله الجمعة، أنّه قصف بوابل من صواريخ الكاتيوشا مستوطنة مرجليوت وموقعين عسكريّين حدوديّين، وذلك ردًا على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبيّة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدات كفرشوبا ومركبا والخيام ويحمر شقيف وكفرتبنيت، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنّ اثنين من جنوده أصيبا بجروح طفيفة "بمقذوفات أطلِقت على بلدة كريات شمونة الحدوديّة"، مشيرا إلى أنّهما نُقلا إلى المستشفى.

وأضاف الجيش أنّه ضرب مصدر عمليّات الإطلاق، وأنّه أطلق نيران المدفعيّة على مناطق عدّة في جنوب لبنان ردا على ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء الرسميّة اللبنانيّة أنّ منطقة موقع الدبشة المشرف على مدينة النبطيّة وأطراف النبطيّة الفوقا تعرّضت لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفوريّة المحرّمة دوليا ومصدرها مرابض الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، في محاولة من الاحتلال لإشعال حرائق في الأحراج المحيطة بالمنطقة.

ومساءً، ذكرت الوكالة اللبنانية أنّه خلال عمل فرق الإطفاء التابعة لاتحاد بلديات بنت جبيل على إخماد النيران الناتجة عن العدوان الجوّي الإسرائيلي، تعرّضت المنطقة لغارة عنيفة نفّذتها المقاتلات الحربيّة أدّت إلى وقوع 4 إصابات طفيفة، اثنان منهما من فريق الإطفاء.

والجمعة، أعربت الأمم المتحدة مجددا عن قلقها من احتمال امتداد الحرب في غزّة إلى لبنان، وقالت إنّها تشعر بقلق عميق من زيادة حدّة تبادل إطلاق النار" في اليوم السابق، ممّا يزيد من خطر اندلاع حرب واسعة النطاق.