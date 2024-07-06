أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، انطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.

وأوضح "الشهابي"، في بيان له اليوم السبت، أن هناك تعاونًا تامًا بين كل الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومنع أي محاولات للتعدي عليها، والحفاظ على حقوق الشعب وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.

وأكد محافظ دمياط، أن المرحلة الأولى من الموجة بدأت من اليوم، وتستمر حتى يوم 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 3 حتى 23 أغسطس القادم، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من 31 أغسطس، وحتى 20 سبتمبر المقبل.

وتابع المحافظ، أن أولى حملات الموجة، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 1049 مترًا طوليًا في نطاق مركز ومدينة فارسكور، التابعين لإدارة الصرف.



وأكد أهمية هذا الملف، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والميدانية لمنع أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي الحاسم لتلك المخالفات، والعمل على منع أي محاولات للتعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى.