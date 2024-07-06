خامنئي يُهنئ بزشيكان على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران

هنأ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، السياسي المعتدل مسعود بزشيكان على فوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران.

وقال خامنئي "ادعو الجميع إلى التعاون"، مضيفا: "من المناسب أن يتحول التنافس خلال الانتخابات الى صداقات وأن يبذل الجميع قصارى جهدهم من أجل ازدهار إيران"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وأضاف: "أوصي الرئيس المنتخب بالتطلع الى المستقبل المشرق ومواصلة طريق الشهيد (إبراهيم) رئيسي وتوظيف كل إمكانيات البلاد، ولا سيما الشباب الثوري والمخلص من أجل رفاه الشعب وتقدم البلاد ورفعتها".

وحصل بزشكيان على 7ر53% من أصوات الناخبين مقابل، 3ر44% من الأصوات لمنافسه المرشح المحافظ سعيد جليلي.

ويعتبر الرئيس في إيران هو الرجل الثاني في هيكل السلطة، حيث يعمل المرشد الأعلى علي خامنئي كرئيس للدولة وله الكلمة الأخيرة في جميع المسائل الاستراتيجية. وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.