أعلن مسؤولون في ولاية تكساس أن حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت مقاطعة كير ارتفعت إلى 43 قتيلا، بينهم 15 طفلا، في واحدة من أسوأ الكوارث في الولاية خلال السنوات الأخيرة.



وقال عمدة مقاطعة كير، لاري ليثا، في مؤتمر صحفي، إن من بين القتلى 28 بالغا و15 طفلا، مشيرا إلى أن هويات 12 بالغا و5 أطفال ما زالت غير معروفة حتى الآن، مع استمرار جهود التعرف على الضحايا والتواصل مع ذويهم.

وأضاف ليثا أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للعثور على المفقودين وتقديم الدعم للمناطق المنكوبة. من جانبه، قال دالتون رايس، مدير مدينة كيرفيل، إن فرق الإنقاذ كانت تتوقع يوما صعبا، مؤكدا أن "الأرقام ستستمر في التغير مع تقدم عمليات البحث والتعرف".

ولا تزال فرق الإنقاذ والسلطات المحلية في حالة تأهب قصوى في ظل تحذيرات من هطول مزيد من الأمطار، ما قد يزيد من تعقيد الأوضاع في المناطق المتضررة.

جاء ذلك في أعقاب عاصفة قوية أدت إلى هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها نحو 15 بوصة (38 سم)، لا سيما في المناطق المحيطة بنهر غوادالوبي، على بعد نحو 137 كيلومترا شمال غرب مدينة سان أنطونيو.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال أكثر من 850 شخصا من المناطق المتضررة، بينهم عدد من الناجين الذين كانوا متشبثين بالأشجار في انتظار المساعدة. ومع ذلك، لا تزال جهود البحث مستمرة عن مفقودين، بينهم 27 فتاة صغيرة من نزلاء مخيم "كامب ميستيك"، وهو مخيم صيفي مسيحي يقع على ضفاف النهر في مقاطعة كير، إحدى أكثر المناطق تضررا.

وأفاد المسؤولون أن مياه الفيضانات ارتفعت بمقدار 8 أمتار خلال 45 دقيقة فقط قبيل فجر الجمعة، ما أدى إلى جرف منازل ومركبات وممتلكات على نطاق واسع، وسط حالة من الذعر بين الأهالي والمصطافين وسط استمرار عمليات التمشيط على ضفاف الأنهار المغمورة بالمياه، والمليئة بالأشجار والصخور المتشابكة.

ولا يزال خطر الفيضانات قائما، إذ تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول على المجتمعات الواقعة خارج سان أنطونيو، في وقت تحذر فيه الجهات المختصة من إمكانية تجدد الفيضانات المفاجئة، وتدعو السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة والبقاء في أماكن آمنة.

وأفادت "CNN" نقلا عن الشرطة المحلية: "انتشلت سلطات تكساس جثث 27 شخصا على الأقل بينهم 9 أطفال بعد فيضانات كارثية ضربت أجزاء من الولاية".



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تعمل ميدانيا بالتنسيق مع سلطات ولاية تكساس المحلية في إطار الجهود المبذولة للتعامل مع الفيضانات المأساوية التي شهدتها الولاية يوم أمس.

وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ستتوجه قريبا إلى الولاية لمتابعة الأوضاع على الأرض عن كثب، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ "تبذل قصارى جهدها وتؤدي عملها بشجاعة وبأفضل شكل ممكن".