رغم ارتفاع درجات الحرارة، سجّلت شواطئ الإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالًا متوسطًا من المصطافين؛ حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية، بينما وصلت المحسوسة إلى 34 درجة، وسط أجواء مشمسة ورطوبة مرتفعة.

وشهدت شواطئ القطاع الشرقي رفع الرايات الخضراء، بينما تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي، ما يشير إلى ضرورة توخي الحذر أثناء السباحة.

وقالت سها محمود، ربة منزل، إنها جاءت مع العائلة من وقت مبكر للتغلب على درجات الحرارة الشديدة، مضيفة: "الجو حر لكن البحر رائع، الشاطئ نظيف وغرف خلع الملابس والحمامات جيدة، وكل الخدمات مجانية".

فيما أوضح كريم شريف، أنه يحرص على قضاء الإجازة على شواطئ عروس البحر المتوسط قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن البحر عادة ما يشهد إقبالًا متوسطًا خلال هذه الفترة.

ومن جانبه، أكد على محمود، أحد مسؤولي شاطئ السيالة بمنطقة بحري، أن الإقبال لا يزال متوسطًا، متوقعًا زيادته عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أن فرق الإنقاذ منتشرة بكثافة بطول الشاطئ مع متابعة مستمرة لحالة الأمواج، وجميع الخدمات متاحة مجانًا للرواد.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة العميد أحمد إبراهيم، المواطنين إلى الاستمتاع بشواطئ المدينة الساحلية مع الالتزام بتعليمات الرايات وإرشادات فرق الإنقاذ، حفاظًا على السلامة العامة.