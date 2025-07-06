أعرب طلاب الثانوية العامة في محافظة جنوب سيناء، عن سعادتهم بسهولة أسئلة مادة الرياضيات البحتة، التي أدوها اليوم الأحد، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان، لمدة ساعتين بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر صباحًا.

وقال الطالب محمود أحمد، بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء، إن الأسئلة جاءت سهلة ومناسبة لجميع المستويات، ولكنها كانت تحتاج إلى وقت لإضافي.

وأكدت الطالبة منة محمود، بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء، أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، ولكنها لم تخلو من بعض النقاط التي تحتاج إلى تفكير، ولكنها في المجمع مناسبة لجميع المستويات.

ومن جانبه، قال عادل عتللم وكيل وزارة التربية والتعليم، إن أوراق الأسئلة والإجابة وصلت اللجان في موعدها، وبدأت اللجان في موعدها المحدد، وجرى متابعتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتأكيد على ورؤساء اللجان باتباع التعليمات الواردة من الوزارة، وضرورة التدقيق الشديد عند توزيع أوراق الإجابة والبابل شيت، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجنة.

وأكد أنه لم يجري رصد أي مخالفات داخل للجان منذ بداية الامتحانات وحتى اليوم، وجميع اللجان تسودها الهدوء والانتظام، وعدم السماح بالغش والتصدي له بكلل حزم.