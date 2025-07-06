باكستان: اعتقال مالكي أسد بعد هجومه على امرأة وطفليها

اعتقلت السلطات الباكستانية مالكي أسد هرب من مزرعة وأصاب امرأة وطفليها في مدينة لاهور شرق باكستان.

ويأتي الاعتقال بعد ظهور لقطات فيديو مأساوية تظهر الأسد يقفز فوق جدار قبل مهاجمة الضحايا في منطقة سكنية.

وقال المسئول بالشرطة فيصل كامران، إن المرأة وطفليها 5 أعوام و7 أعوام أصيبوا بجروح في وجوههم وأذرعهم مساء الأربعاء عندما هرب الأسد من قفصه.

وأفاد تقرير الشرطة بأن والد الطفلين أبلغ الشرطة بأن أصحاب الأسد وقفوا وشاهدوا بينما كان الحيوان يهاجم عائلته، دون أن يبذلوا أي جهد لوقفه. وقالت الشرطة إن الأسد عاد لاحقا إلى مزرعة المالكين وتم نقله إلى حديقة للحياة البرية.

ويعتبر الاحتفاظ بالحيوانات الغريبة مثل الأسود رمزا للمكانة بين بعض الباكستانيين الأثرياء، على الرغم من المتطلبات القانونية والرسوم المرتفعة المرتبطة بامتلاك مثل هذه الحيوانات.