قصور الثقافة تنظم يوما ثقافيا ضمن مشروع جودة الحياة بالمناطق الجديدة الآمنة

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نظمت هيئة قصور الثقافة، أمس السبت، يوما ثقافيا بمركز شباب "أهالينا" ضمن فعاليات المشروع الثقافي "جودة حياة" الموجه للمناطق الجديدة الآمنة، في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن اليوم، محاضرة توعوية بعنوان: "إدارة وتنظيم الوقت"، للمدرب أيمن محمد يونس، أوضح خلالها أهمية الاستغلال الأمثل لفترة الإجازة الصيفية من خلال ممارسة أنشطة ذهنية تساهم في تنشيط العقل وتقليل التوتر، وتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية، وتقليل الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وتناول يونس، أهمية اكتساب الهوايات، وممارسة الرياضة، وتعلم مهارات جديدة من خلال الدورات التدريبية.

كما نفذت ورشة أشغال يدوية للفنانة نسمة محمد، استهدفت تنمية مهارات التآزر البصري والعصبي لدى الأطفال، من خلال تشكيلات فنية باستخدام الورق الملوّن.

وفي حي روضة السيدة زينب، تواصلت فعاليات المشروع المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة؛ إذ شارك فنانو قصر ثقافة 25 يناير في تقديم مجموعة من الورش الفنية والثقافية الموجّهة للأطفال والأهالي.

وشملت ورشة فنية عن رموز التراث الشعبي وتفسير دلالاتها قدمتها مريم حسن، وورشة حكي بعنوان "حرف من تراث بلدنا" نفذتها فاطمة شعبان، تناولت خلالها مجموعة من المهن التراثية مثل بائع العرقسوس والمسحراتي، مع شرح لأهميتها في الحفاظ على الهوية الثقافية.

وقدمت ريهام نبيل، حوارا مفتوحا مع الأطفال حول فضل يوم عاشوراء ووصايا النبي الكريم للمسلمين في هذا اليوم، إلى جانب ورشة فنية لإعداد أقنعة من ورق الفوم الملون والمزين بالنجوم، نفذتها وفاء أبو الفضل.

والفعاليات نفذها المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

ويشهد المشروع، تنوعا في برنامج شهر يوليو الحالي بعدة مناطق في سياق خطط العدالة الثقافية وتنمية الوعي المجتمعي ودعم ورعاية النشء والموهوبين.