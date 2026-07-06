دار المرايا تحصد جائزة فولتير لحرية النشر 2026 من اتحاد الناشرين الدولي

حصدت دار المرايا للثقافة والفنون على جائزة فولتير لحرية النشر لعام 2026، التي يمنحها الاتحاد الدولي للناشرين تكريمًا للجهود المبذولة في الدفاع عن حرية النشر والتعبير.

وجرى تسليم الجائزة إلى يحيى فكري، المدير التنفيذي لدار المرايا، خلال احتفالية خاصة بمناسبة مرور 20 عامًا على إطلاق الجائزة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للناشرين 2026، المقام في كوالالمبور خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو 2026.

وأعرب يحيى فكري، في كلمته عقب تسلمه الجائزة، عن شكره للاتحاد الدولي للناشرين ولجنة الجائزة، مستعرضًا مسيرة دار المرايا التي تأسست عام 2016 بهدف إتاحة مساحة لأصوات الشباب من التيارات الديمقراطية التحررية الجديدة في مصر، إلى جانب دعم الرؤى النقدية التي لا تجد مكانًا داخل المسارات السائدة.

وأكد فكري مواصلة الدار رسالتها في الدفاع عن حرية المعرفة والتعبير، قائلًا: «متمسكون بحق الناس في المعرفة، وبحق الكتّاب والباحثين في التعبير الحر عن أفكارهم.. مصرون على إنتاج رؤى تحررية ومعرفة نقدية تفتح آفاقًا جديدة للتفكير الحر، وتحرث الأرض في مواجهة الانغلاق والتعصب والخوف من الاختلاف.. متمسكون بحلم الديمقراطية الذي انطلقنا منه.. ومصرون على ترميمه وإعادة بنائه.. آملون أن يصل بنا إلى عالم رحب وفاضل يمتلئ عدلًا وحرية».