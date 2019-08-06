 استهداف مقر أمني تابع لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أغسطس 2019 11:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

استهداف مقر أمني تابع لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 10:32 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 10:32 ص

أكدت مصادر سورية أن مبنى الاستخبارات العسكرية التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الرقة شمالي البلاد قد دُمر من جراء تفجير وقع داخله مساء أمس الاثنين.

وقالت مصادر محلية في الرقة إن ثلاثة انفجارات هزت المدينة بعد منتصف الليل، وكان أكبرها التفجير الذي وقع داخل مقر الاستخبارات العسكرية غرب مبنى المشفى الوطني وسط المدينة.

وأكدت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "قتلى وجرحى من عناصر الاستخبارات سقطوا في الانفجار الذي أدى لانهيار قسم كبير من المبنى"، مضيفة أن عددا من سيارات الإسعاف والمركبات التابعة لقسد توجهت إلى المكان وتم فرض طوق أمني في المنطقة.

ووقع الانفجار الثاني من جراء عبوة ناسفة قرب مبنى المشفى الوطني، فيما وقع الانفجار الثالث في محطة كهرباء في منطقة الدرعية شمال غرب المدينة.

وتشهد مدينة الرقة انفجارات متكررة تستهدف عناصر ومقار قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على المدينة منذ قرابة عامين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك