أعلنت محافظتا أسوان والمنيا الإغلاق الإداري للعديد من الصيدليات والمنشآت الطبية اليوم الثلاثاء.

ففي أسوان، أسفرت الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان على عدد من الصيدليات بدائرة مدينة أسوان، عن غلق إداري لـ 6 صيدليات بدائرة مركز ومدينة أسوان، بعد ثبوت إدارتها بدون مدير مسئول، أو صيدلي بالمخالفة للمادة 22 من قانون رقم 127 لسنة 1955 والخاص بمهنة الصيدلة ومزاولتها.

وفي محافظة المنيا، أعلنت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة الإغلاق الإداري 11 منشأة طبية مخالفة، حيث إن قرارات الإغلاق جاءت تنفيذًا لتعليمات قاسم حسين محافظ المنيا بإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

وأضافت أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة أصدرت أيضا قرارات ترخيص لـ 8 منشآت طبية خاصة، جاء ذلك خلال المرور على 40 منشأة طبية خاصة ما بين (مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل) ضمن الحملات التي تنفذها مديرية الصحة على المنشآت الطبية؛ بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.