مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر جاهز لاستقبال مرضى معهد الأورام

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أنه جاهز لاستقبال أي مرضى من معهد الأورام؛ لتلقي العلاج بالمجان تماماً، وتحمل الجمعية كافة نفقات التنقلات للمرضى من القاهرة وحتى الأقصر.

وذكر المستشفى - في بيان اليوم الثلاثاء - أن أي مريض من معهد الأورام يريد استكمال العلاج داخل المستشفى بالأقصر سيتم التكفل بتنقلاته وعلاجه هو ومرافقه بالمجان.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة "شفاء الأورمان" ونائب مدير جمعية "الأورمان" محمود فؤاد إن الجمعية على أتم الاستعداد لنقل أي مريض كان يتلقى العلاج في معهد الأورام إلى مستشفى شفاء الأورمان، والذي تمتلكه الجمعية بمحافظة الأقصر على الفور، والتكفل بتكاليف انتقالهم وتسكين المرافقين مع المصابين، مضيفاً أن جمعية الأورمان مستعدة لاستقبال أي عدد من المرضى والمصابين.

وكان مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر قد نعى شهداء حادث معهد الأورام، وخصصت جمعية الأورمان مبلغ 10 ملايين جنيه لصالح الاحتياجات العاجلة بمعهد الأورام.