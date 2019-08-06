«الأورمان» تقدم مشروعات تنموية وسماعات طبية وأطراف صناعية بالمجان بكفر الشيخ

أعلن مدير عام جمعية "الأورمان" الخيرية اللواء ممدوح شعبان قيام الجمعية بتسليم عقود مشروعات تنموية، وتوزيع سماعات أذن طبية، وأطراف صناعية على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة كفر الشيخ.

وقال شعبان - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم احتفالية كبرى بقاعة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور إسماعيل طه محافظ الإقليم، وبحضور المحاسب سيد سالم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وقيادات جمعية الأورمان.

وأوضح أنه تم تسليم 24 مشروعا تنمويا لأصحاب المشاريع متناهيه الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعايا، وتسليم مساعدات زواج لـ 3 عروسة مقبلة على الزواج، مشيرا إلى تسليم 6 "أكشاك"، وتسليم 70 سماعة طبية لضعاف السمع، و32 جهازا تعويضيا وكراسي متحركة على غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن الجمعية ستنتهي - خلال الشهر الجاري - من إجراء 35 عملية قلب و60 عملية عيون للمرضى غير القادرين بالمحافظة، لافتا إلى أن (الأورمان) سبق لها وأن نفذت عددا كبيرا من المشروعات التنموية بمحافظة كفرالشيخ، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.