 الأورمان توزع 40 رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا ببنى سويف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأورمان توزع 40 رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا ببنى سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بني سويف - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 10:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 10:19 م

أعلن ضياء أنور مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف أن الجمعية بصدد ذبح 40 رأس ماشية خلال عيد الأضحى المبارك وتوزيعها على الفقراء وغير القادرين بجميع قرى ونجوع مراكز المحافظة السبع ضمن مبادرة (حياة كريمة).

وأوضح مدير مشروعات جمعية الأورمان ببنى سويف -في تصريح صحفي- أن ذبح الأضاحي سيبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك بذبح 10 عجول يومياً إلى عصر آخر أيام التشريق ليكتمل ذبح 40 عجلاً في مجزر إهناسيا الحكومي المعتمد من قبل بالمحافظة.

وأشار إلى أن الهدف من ذبح الأضاحي هو مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة وتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم عن طريق شباب الجمعية المنتشرين فى كافة أرجاء المحافظة.


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