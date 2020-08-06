الحضري: ثقة ويقين في الله سأعود إلى الأهلي حتى ولو بعد 10 سنوات

أكد عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر السابق، أنه لو عاد به الزمن مرة أخرى لن يرحل عن جدران النادي الأهلي.

وكان عصام الحضري قد رحل عن النادي الأهلي في عام 2008 إلى فريق سيون السويسري هارباً دون علم ناديه، ليعتذر بعد ذلك ويعترف بالخطأ الذي ارتكبه.

ودافع الحضري عن قراره بالهروب من الأهلي خلال استضافته في قناة النهار الفضائية:" رحيلي عن الأهلي بهذه الطريقة كان خطئا كبيرا لو عاد الزمن بي قراري كان سيختلف، العقلية وطريقة التفكير تتغير بي زمن وآخر، ولكن كان يجب علي أن أرحل".

وأضاف:"رحيلي عن الأهلي كان بسبب معاناتي من ضغوط كبيرة مع مانويل جوزيه بعد قيامه بسحب شارة القيادة ومنحها إلى شادي محمد، بالإضافة إلى أنني في ذلك الوقت لم أحصل على حقوقي رغم الأداء الذي كنت أقدمه".

وأكمل:" اخترت قرار الرحيل عن الأهلي مع اعترافي بخطئي في الطريقة والقرار".

وتابع الحارس الملقب بالسد العالي:" لدي يقين في الله، وثقة كبيرة بأنني سأعود إلى الأهلي، علاقاتي جيدة مع كل اللاعبين ومجلس إدارة النادي".

وأنهى الحضري حديثه :"سأعود إلى النادي الأهلي اليوم أو غداً أو بعد 10 سنوات، مؤمن تماماً بأنني سأعود، أحب النادي وأعشق الكيان والجماهير، وهذا أمر مشروع".