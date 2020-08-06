وزير الصحة الكويتي: شفاء 704 حالات مصابة بكورونا بإجمالي 61 ألفا و610 أشخاص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 704 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 61 ألفا و610 حالات.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال704 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 580 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).