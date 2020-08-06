الأرجنتين تسعى لاتفاق جديد مع النقد الدولي قبل أبريل

تسعى الأرجنتين للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد قبل نهاية مارس، بحسب مصدر مطلع.



وقال المصدر إن الحكومة التي أبرمت اتفاق مبدئي لجدولة ديون بقيمة 65 مليار دولار مع الدائنين من مؤسسات القطاع الخاص أمس الأول الثلاثاء، سوف تبدأ مفاوضات رسمية مع الصندوق بعد الرابع من سبتمبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وتستهدف البلاد الحصول على برنامج تمويل جديد قبل نهاية الربع الأول من 2021 وهوو ما يعني أن لديها ما يكفي من الوقت لإعادة التفاوض بشأن سداد ديون قيمتها ملياري دولار لمجموعة "نادي باريس" الذي يحل موعدها في مايو، بحسب المصدر المطلع.



يشار إلى أن نادي باريس هو مجموعة غير رسمية من 22 دولة مقرضة.



ومع اقتراب إعادة التفاوض حول الدين المستحقة للقطاع الخاص، يحول الرئيس الأرجنتيني ألبروتو فرنانديز انتباهه باتجاه صندوق النقد الدولي فيما تتطلع البلاد إلى إعادة جدولة قروض بقيمة أكثر من 44 مليار دولار مع دائنها الرئيسي واستبدال خط الائتمان الاحتياطي الذي وقعته الإدارة السابقة في عام 2018.



وتطلب الأرجنتين بدء المحادثات، وهي خطوة رسمية مطلوبة لإطلاق المفاوضات، خلال الشهر الجاري على أقصي تقدير، بحسب المصدر المطلع، غير أن مسؤولي الحكومة قالوا علانية إنهم سوف يأخذون وقتهم قبل الإقدام على هذه الخطوة.