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استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

نابلس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 3:56 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 3:56 م

استشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرون بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن فلسطينيا (38 عاما) استشهد بعد نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس متأثرا بإصابته بعيار ناري في الصدر خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا.

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر في بيان أن طواقمها تعاملت مع نحو 40 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وحالات اختناق خلال المواجهات المستمرة في بلدة بيتا.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بشكل يومي منذ شهر أيار/مايو احتجاجا على إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح في البلدة.

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