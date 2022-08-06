استطلاع: 40% من البالغين في ألمانيا لا ينامون جيدا والمرأة أكثر قلقا من الرجل

كشف استطلاع حديث للرأي، أن حوالي 40% من البالغين في ألمانيا لا ينامون جيدا.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال 10% من الألمان إنهم لا ينامون "جيدا على الإطلاق"، بينما قيّم 30% آخرون نومهم بأنه "ليس جيدا إلى حد ما".

وفي المقابل، ذكر 45% أنهم ينامون "جيدا إلى حد ما"، وقال 13% آخرون إنهم ينامون "جيدا جدا". ولم تدل النسبة المتبقية ببيانات.

وأشار المسح، إلى أن الرجال ينامون بشكل أفضل من النساء وفقا لتقييمهم الخاص، حيث وصف 62% من الرجال نومهم بأنه "جيد إلى حد ما / جيد جدا"، بينما بلغت نسبة من قالوا ذلك بين النساء 55%.

وذكر 7% ممن شملهم الاستطلاع أنهم "لا يعانون أبدا" من مشكلات في النوم أو أنهم يستيقظون لوقت أطول في الليل.

بينما قال 24% أن هذا يحدث لهم "نادرا"، و33% "في بعض الأحيان"، و20% "كثيرا" و 14% "كثيرا للغاية" ولم يدل 2% ببيانات.

ومن الواضح أن النساء هنا يواجهن أوقاتا أكثر صعوبة، حيث ذكرت 40% من اللاتي شملهن الاستطلاع أنهن يعانين من مشكلات في النوم "كثيرا" و"كثيرا جدا"، بينما بلغت نسبة من ذكروا ذلك بين الرجال 28%.