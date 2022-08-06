مصادر إسرائيلية: سماع دوي انفجار في تل أبيب دون تفعيل صافرات الإنذار

أفادت مصادر عبرية، بسماع دوي انفــجار في تل أبيب دون تفعيل صافرات الإنذار.



ونقلت شبكة قدس الإخبارية، عن مصادر عبرية، أن صفارات الإنذار دوت قرب مدينة القدس المحتلة، وأشارت أيضًا إلى سقوط صاروخ من غزة على مصنع بمستوطنة أشكول.



وسبق أن أفادت القناة 13 العبرية، بإصابة مستوطنين بجروح إثر سقوط صواريخ على مستوطنات غلاف غزة.



وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها أطلقت قذائف صاروخية على مستوطنتي نير عوز ونيريم في غلاف غزة.



في سياق متصل، قالت تقارير إعلامية إن منظومة القبة الحديدية التابعة لجيش الاحتلال اعترضت قذائف في مستوطنات غلاف غزة.