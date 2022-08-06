انتشال الجثة الثانية من جثث غرقى مركب الصيد بالقرب من غرب سهيل بالنيل بأسوان

تمكنت فرق الإنقاذ النهري التي دفعت بها محافظة أسوان، من انتشال على الجثة الثانية من جثث الغرق الثلاث المفقودين، داخل النيل بالقرب من قرية غرب سهيل غرب مدينة أسوان، منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وتلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، إخطارا بانتشال فرق الإنقاذ النهري جثة ثانية اليوم لشخص يدعى سيد جابر أحمد علي (٢٧ سنة)، عامل بناء مقيم مركز إسنا بمحافظة الأقصر، والذي كان ضمن المفقودين الثلاث على متن مركب صيد انقلبت بهم داخل النيل بالقرب من قرية غرب سهيل النوبية يوم الثلاثاء الماضي.

فيما أعلن في وقت سابق اليوم، انتشال الجثة الأولى لشخص يدعى صلاح محمد ياسين، موظف، من غرب سهيل بأسوان.

تم إيداع الجثث مشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة، فيما تواصل فرق البحث جهودها للعثور على الجثة المتبقية.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق