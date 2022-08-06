مقتل 12 شخصا إثر تحطم حافلة تقل زوارا بولنديين في كرواتيا

لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم، في حادث خطير، تعرضت له حافلة، كانت قادمة من بولندا، في كرواتيا اليوم السبت.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية "اتش.آر.تي" نقلا عن الشرطة وعمال الإنقاذ أن عشرات الآخرين تعرضوا لإصابات.



وذكر مسؤولون بولنديون أن الضحايا كانوا أفرادا بمجموعة دينية. وكانوا في طريقهم إلى موقع "ميدوجوري الكاثوليكي" في جنوب غرب البوسنة والهرسك.



وذكر التلفزيون الحكومي الكرواتي أن الحادث وقع على طريق سريع، على بعد 60 كيلومترا شمال غرب زغرب.



وكانت تقارير قد ذكرت أن الحافلة انحرفت عن الطريق السريع وسقطت في حفرة، وقتل 11 راكبا في موقع الحادث ولفظ آخر أنفاسه في المستشفى في زغرب.



وتفقد وزير الداخلية الكرواتي، دافور بوزينوفيتش موقع الحادث صباح اليوم السبت.



وذكر بوزينوفيتش في مؤتمر صحفي في مدينة "فارازدين" أن إجمالي 43 راكبا كانوا على متن الحافلة.



ووقع حادث حافلة أخرى في بلغاريا، وأكدت السلطات أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في الحافلة، التي كانت قادمة من رومانيا المجاورة. ولم تتضح جنسياتهم على الفور. ووقع الحادث في وقت مبكر صباح اليوم السبت، بالقرب من بلدة "فيليكو تارنوفو" شمال بلغاريا، وأصيب تسعة أشخاص.



وتوفي ثلاثة ركاب في موقع الحادث وآخر في المستشفى. وذكرت تقارير إعلامية من صوفيا أن الحافلة كانت في طريقها من اسطنبول إلى رومانيا وعلى متنها 25 راكبا.



وتم اعتقال سائقي الحافلتين وبدأت تحقيقات.