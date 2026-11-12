كشف اللواء محمد مرعي، السكرتير العام المساعد والمتحدث باسم محافظة الجيزة، عن تفاصيل الخطة الشاملة لإعادة تنظيم الحركة المرورية وتطوير شارع فيصل.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» إن محافظة الجيزة تتحرك وفق رؤية شاملة للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري وانسياب الحركة بالشوارع الحيوية، وفي مقدمتها محاور حي الهرم مثل شارعي فيصل والهرم نظرا لارتباطهما بالمنطقة الأثرية والسياحية وحجم التوافد الكبير عليهما.

ولفت إلى أن التطوير في شارع فيصل لن يقتصر على الأسفلت والدورانات فقط، ولكن تشمل عملية تطوير شامل للشارع.

وأوضح أن مقترح تصميم الشارع الشامل يدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل؛ ليشمل تخطيط الدورانات، وتنظيم أماكن الانتظار والمواقف، فضلا عن أعمال التشجير والتخضير، والبلدورات بالجزيرة الوسطى، وتركيب الإنترلوك والعلامات الإرشادية والمرورية.

وأعلن عن اعتماد المحافظ لخطة «لرفع كفاءة نحو 70% من شوارع مدينة الجيزة في توقيت متزامن»، موضحاً أن الأعمال ستتضمن الترميم والإصلاحات ودهانات وتشجير وتحسين المظهر الحضاري.

وأشار إلى أن مواطني الجيزة سيلمسون نتائج وثمار التطوير مع مطلع العام الجديد، لافتا إلى وجود كامل ومستمر بين المحافظة والإدارة العامة للمرور ومديرية أمن الجيزة لضبط الشارع وتنظيم حركة المرور.

وكشف عن «قرب بدء الفتح والتشغيل المرحلي لشارع الهرم في القريب العاجل»، وذلك بعد غلق شارع الهرم بسبب الخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكدا أن ذلك سيخفف الضغط على شارع فيصل وترسا ويحقق سيولة مرورية جيدة.