كركر بأسوان تستعد للتحول إلى منطقة استثمارية وإنتاجية على مساحة 4 آلاف فدان

بحث المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اليوم، مع وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، آليات استغلال المنطقة الاستثمارية بكركر والمقامة على مساحة نحو 4 آلاف فدان بقرار جمهوري؛ تمهيدًا لتحويلها إلى منطقة استثمارية وإنتاجية ولوجستية متكاملة، تدعم التصنيع والتصدير وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، برئاسة أحمد كمال، وبحضور محمد حمدي عضو الإدارة المركزية، والدكتورة عبير عبد النبي مدير الاستثمار بالمحافظة، والدكتور نور سنوسي مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار بأسوان.

- كركر.. بوابة أسوان للأسواق الإفريقية والعالمية

وأكد محافظ أسوان أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والثروات المعدنية والمحاصيل الزراعية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وإقامة مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمنطقة كركر يؤهلها لتكون مركزًا لوجستيًا مهمًا، ونقطة انطلاق لتنمية الصادرات الأسوانية وربط المنتجات بالأسواق الإفريقية، ومنها إلى موانئ البحر الأحمر والأسواق الأوروبية والصينية والدولية.

- البلح والمانجو والبامية في مقدمة المشروعات المقترحة

واستعرض اللقاء فرص الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي، خاصة المنتجات التي تشتهر بها أسوان، وفي مقدمتها البلح والمانجو والبامية، من خلال إقامة مصانع للتصنيع والتعبئة والتغليف والتجهيز للتصدير، بما يعظم القيمة المضافة ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وناقش الجانبان إقامة مجمع للصناعات الغذائية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والأنشطة التجارية والسكنية والخدمات اللوجستية، مع مراجعة موقف المرافق العامة وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بشأن تجهيز المنطقة وإدارتها وتشغيلها.

- زيارات ميدانية تمهيدًا لطرح الفرص الاستثمارية

ووجه محافظ أسوان بتنظيم زيارات ميدانية للمنطقة، وتكثيف الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية، وتوفير البيانات والإحصائيات اللازمة لإعداد دراسات الجدوى والمقترحات الفنية، تمهيدًا لطرح الفرص الاستثمارية أمام المطورين والمستثمرين.

وشدد على ضرورة مراعاة البعد المجتمعي في جميع مراحل المشروع، وتعزيز المشاركة مع المجتمع المحلي، بما يضمن تحقيق عائد تنموي مباشر على المواطنين، إلى جانب الأهداف الاستثمارية والاقتصادية.