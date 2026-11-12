متحدث الجيزة: تطوير شامل لشارع فيصل وخطة لرفع كفاءة 70% من شوارع المحافظة

قال اللواء محمد مرعي، السكرتير العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، إن المحافظة تستعد لتنفيذ تطوير شامل لشارع فيصل، بالتزامن مع خطة لرفع كفاءة نحو 70% من شوارع مدينة الجيزة وأحيائها.

وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المحافظة تنفذ خطة مستدامة لتحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري بشارعي فيصل والهرم، باعتبارهما من المحاور المؤدية إلى المنطقة الأثرية والسياحية.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء وجّه خلال شهر رمضان الماضي بتطوير شارع فيصل ورفع كفاءته، مشيرًا إلى أن محافظ الجيزة ووزيرة التنمية المحلية تابعا إعداد التصميم والمقترحات التنفيذية للمشروع.

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل إعادة تصميم الدورانات وتنظيم المواقف وأماكن الانتظار الجانبي، إلى جانب التشجير وتركيب العلامات المرورية والإرشادية وتنفيذ أعمال الإنترلوك والبلدورات بالجزيرة الوسطى.

وكشف عن اعتماد محافظ الجيزة خطة لرفع كفاءة نحو 70% من شوارع المحافظة، تتضمن أعمال الصيانة والترميم والرصف والدهانات والتشجير وتحسين المظهر الحضاري، على أن يبدأ تنفيذها مع بداية العام الجديد.

وأكد وجود تنسيق بين المحافظة والإدارة العامة للمرور ومديرية أمن الجيزة، للتعامل مع الكثافات المرورية ومواقف سيارات السرفيس والانتظار العشوائي والإشغالات التي تقلل الطاقة الاستيعابية للشوارع.

ولفت إلى أن إغلاقات شارع الهرم المرتبطة بأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق زادت الضغط على شارع فيصل، موضحًا أن المحافظة تستعد لفتح أجزاء من شارع الهرم تدريجيًا مع تقدم الأعمال.

وأشار إلى أن إعادة فتح الطريق وتنظيم الحركة بشارع فيصل والاستفادة من محور ترسا ستسهم في توزيع الكثافات وتحسين السيولة المرورية بمنطقتي الهرم وفيصل.

ويذكر أن محافظة الجيزة رصدت خلال أكتوبر الماضي أبرز بؤر الاختناق في شارع فيصل، وتضمنت مناطق العشرين وحسن محمد، والطوابق وتقاطع المطبعة، والمريوطية وفيصل السطحي، وطرحت حلولًا تشمل إنشاء دورانات محمية مزودة بحارات للتباطؤ والتسارع وتفعيل المواقف المنظمة للنقل الجماعي.