فلسطين: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11 بعد استشهاد مواطن في قصف إسرائيلي لشرق خان يونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد مواطن فلسطيني، في استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأرض زراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طائرة حربية بدون طيار أطلقت صاروخ تجاه أرض زراعية في منطقة الزنة شرق بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس؛ ما أدى الى استشهاد المواطن تميم غسان حجازي، وإصابة آخر بجروح، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ يوم أمس إلى 11 فلسطينيا، بينهم طفلة (5 سنوات) وسيدة، فيما أصيب 80 آخرون، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.