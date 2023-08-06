موسكو تفرض قيودا مؤقتة على حركة الطيران بمطار فنوكوفو بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة

أعلنت روسيا، اليوم، تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم أوكراني استهدف العاصمة موسكو بواسطة طائرة مسيرة.

وذكر سيرجي سوبيانين، عمدة موسكو، عبر حسابه على "تليجرام"، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة استهدفت في ساعات الصباح الأولى العاصمة، لافتا إلى أن إدارة مطار فنوكوفو، الواقع جنوب غربي موسكو، فرضت قيودا جزئية على حركة إقلاع وهبوط الطائرات عقب الهجوم.

وقال "كانت هناك محاولة لاختراق موسكو بطائرة مسيرة صباح اليوم، لكن عند اقترابها، دمرتها قوات الدفاع الجوي".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي أحبطت محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على مواقع في مقاطعة موسكو، مشيرة إلى أنه تم إسقاط المسيرة قرب مدينة بودولسك بضواحي العاصمة.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات قليلة من إعلان السلطات الروسية عن إسقاطها مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد.