سامسونج إلكترونيكس تحافظ على صدارة سوق رقائق الذاكرة في الربع الأول

احتفظت شركة سامسونج إلكترونكس الكورية الجنوبية بصدارة سوق رقائق الذاكرة في الربع الأول على الرغم من الأرباح الضعيفة وسط وفرة الرقائق، وفقا لتقرير صدر اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية انه من ناحية أخرى، تراجعت شركة إس كيه هينيكس إلى المركز الثالث بعد أن كانت في المركز الثاني في العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب خفض الإنتاج الذي حدث من جانب سامسونج، وفقا لموقع "أومديا" لتتبع أحوال السوق.

وحافظت سامسونج إلكترونيكس على أكبر حصة في السوق بنسبة 8ر42% في سوق "ذاكرة الوصول العشوائي " -الرامات-، دون تغيير عن الربع السابق.

وذكر موقع "أومديا" إن إيرادات "ذاكرة الوصول العشوائي" من سامسونج بلغت 01ر4 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض 2ر61 % عن 35ر10 مليار دولار في العام السابق.