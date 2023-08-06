قال جويل روبن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، إنَّ هناك صراعا داخل الكونجرس الأمريكي فيما يخص الإمداد العسكري من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا، لافتًا إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان ينتقد ذلك.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الكثيرين يتوقعون اختلاف السياسة الأمريكية تجاه دعم أمريكا لأوكرانيا في حال فاز ترامب بالرئاسة، وأنه سيسعى لتقليل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن ترامب سيفعل ما بوسعه لإقناع روسيا بعدم الاستمرار في الحرب ضد أوكرانيا، موضحا أن الجمهوريين يقولون ستكون هناك خطة لإنهاء الحرب بسلام، والمؤكد أن ترامب سيؤثر على روسيا بشكل كبير.