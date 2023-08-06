 القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في منطقة كراسني ليمان - بوابة الشروق
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القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في منطقة كراسني ليمان

د ب أ
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 9:03 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 9:03 ص

قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية المركزية ألكسندر سافتشوك، إن قوات المجموعة صدت هجوما شنته القوات الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان، مما أدى إلى مقتل نحو 100 مسلح واعتقال أربعة آخرين.

وأضاف سافتشوك، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "خلال الدفاع النشط عن المواقع التي تم الاستيلاء عليها في منطقة كراسني ليمان، صدت المدفعية والطيران الروسي محاولات هجومية من قبل اللوائين الميكانيكيين واللواء الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني".

وقال سافتشوك: "بلغت خسائر العدو نحو 100 مسلح، واستسلم أربعة جنود، كما تم تدمير مركبة مدرعة وشاحنتين صغيرتين".

وأضاف سافتشوك أن الطيران التابع للمجموعة القتالية المركزية، في منطقة سفاتوفو، شن هجمات على الوحدات الهجومية للواء الميكانيكي 43 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.


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