إعلام عبري: إصابة 5 إسرائيليين بقصف حزب الله الأخير على مناطق الجليل ونهاريا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة 5 إسرائيليين بهجوم مسيرة لحزب الله اللبناني على الجليل الغربي.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى «إصابة 5 إسرائيليين بالقصف الأخير الذي نفذه حزب الله على مناطق الجليل ونهاريا ظهر اليوم».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله اللبناني هاجمت ظهر اليوم الثلاثاء، قاعدة عسكرية في نهاريا.

وقال حزب الله اللبناني إن عناصره شنوا اليوم، هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء ‏جولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة «شراغا» شمال عكا المحتلة، مؤكدًا أن المسيرات أصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبا».