حسن نصر الله: حالة الترقب والانتظار في إسرائيل على مدى أسبوع جزء من العقاب والرد

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الثلاثاء، إن حزبه وإيران ملزمان بالرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقائد عمليات حزبه في جنوب لبنان فؤاد شكر.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل تأبين لشكر في الضاحية الجنوبية لبيروت: "إيران تجد نفسها ملزمة بالرد والعدو ينتظر بتهيب كبير وضياع، وحزب الله يرى نفسه ملزما بالرد، وحدنا أو في إطار رد جامع لكامل المحور».

وأشار إلى أن حالة الترقب والانتظار في إسرائيل على مدى أسبوع هي جزء من العقاب والرد، موضحًا أن ما يجري حاليا معركة كبيرة واستهداف خطير.

ولفت إلى أن إسرائيل قصفت ضاحية بيروت الجنوبية، ثم بعثت برسالة مع الأمريكيين أنها ستتوقف عن الضرب.

ولفت إلى أنهم لم يذهبوا باتجاه التصعيد، وأن إسرائيل هل التي اختارت ذلك، موضحًا أن إيران لم تفتح جبهة نار لكن إسرائيل هي التي اعتدت عليها.