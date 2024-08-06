إيران وباكستان تدعوان إلى اجتماع للدول الإسلامية بعد استشهاد هنية

يُعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب من إيران وباكستان، في السعودية يوم غد الأربعاء، بينما تدرس إيران ردها على قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وأفادت منظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من السعودية مقرا لها أن الاجتماع في مدينة جدة سيشمل مناقشات حول "جرائم الاحتلال الإسرائيلي" و"اغتيال هنية".

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في طهران أن إيران طلبت الاجتماع إلى جانب باكستان.

وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي، التي تمثل 57 دولة إسلامية، نفسها صوت العالم الإسلامي. وعلى عكس جامعة الدول العربية الأصغر حجما، فإنها تضم أيضا دولا غير عربية مؤثرة، بما في ذلك إيران وباكستان وتركيا.

وبعد مقتل كل من هنية، والقيادي العسكري لحزب الله المدعوم من إيران في لبنان، فؤاد شكر، الأسبوع الماضي، استمر خطر نشوب حرب كبيرة في الشرق الأوسط في التصاعد.

وأعلنت كل من إيران وحزب الله وحماس أنها سترد على إسرائيل.