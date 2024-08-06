محمد جبر يخسر في نصف النهائي وينافس على برونزية المصارعة الرومانية

خسر محمد جبر، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، أمام نظيره الإيراني محمد هادي سرافي، في نصف نهائي منافسات وزن تحت 97 كجم، في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وتلقى محمد جبر الهزيمة بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت اللاعبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ليتأهل بطل إيران للمباراة النهائية، فيما يلعب محمد جبر على الميدالية البرونزية والمركز الثالث غدًا الأربعاء.

وكان محمد جبر فاز على البيلاروسي أبو بكر خلاستوف، المصنف الثاني عالميا والذي يشارك كلاعب محايد تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية بنتيجة 4-1 ليتأهل لنصف النهائي، بعدما تأهل للدور ربع النهائي عقب فوزه على الصربي ميهال كاجيايا بنتيجة 6-1.

وتضم بعثة مصر في المصارعة 11 لاعباً وهم:

المصارعة الرومانية: مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، ومحمود خالد في وزن 77 كجم، ومحمد مصطفى في وزن 87 كجم، ومحمد جبر في وزن 97 كجم، وعبد اللطيف منيع في وزن 130 كجم.

المصارعة الحرة: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم وعمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى جبر في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم.