السادس مكرر رياضة: كنت متوقع تفوقى والفضل يرجع لأسرتي

كنت أتوقع أن أكون من الأوائل وأرغب في الالتحاق بكلية الهندسة، فهي حلم حياتي"، هكذا بدأ محمد أحمد أبو الفتوح قرني، الطالب بمدرسة بريليانس، التابعة لإدارة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية والحاصل على المركز السادس مكرر في شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة بمجموع 403.5 درجة.

وقال أبو الفتوح في تصريحات صحفية خاصة لصحيفة "الشروق"، إنه يرغب في الالتحاق بقسم الكمبيوتر لأن والده مهندس كمبيوتر، ويرجع الفضل في تفوقه إلى المذاكرة المستمرة والتركيز، وأيضًا إلى أسرته التي دعمته ووقفت بجانبه حتى لا يحقق نجاحًا فقط بل تفوقًا أيضًا، مشيرًا إلى أن شقيقته في كلية الطب البشري ولقيت نفس الدعم والمساندة.

وحصلت الإسكندرية على 3 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة، من بينهم مركزان في الشعبة الأدبية ومركز في الشعبة العلمية، حيث حصلت الطالبة ندى أحمد حسن من مدرسة المنار القومية الثانوية بنات لغات، التابعة لإدارة وسط التعليمية، على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 394.5، وإياد عادل زكي حسين، من مدرسة شهداء 25 يناير الثانوية بنين، التابعة لإدارة شرق التعليمية، على المركز الرابع بمجموع 392.5 درجة، فيما حصل محمد القرني على المركز السادس مكرر في الشعبة العلمية.