نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو تضمن شهادة إحدى المواطنات بالعثور على 3 جثث لأطفال بتقاطع شارعى الثلاثينى مع المريوطية دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة داخل أكياس بلاستيكية وسجادة فى حالة تعفن وبهم آثار حروق والزعم بكون الحادث تجارة أعضاء بشرية.

وأكد المصدر، أن الواقعة قديمة بتاريخ 10 يوليو 2018، وأنه حادث جنائى ليس له علاقة بتجارة الأعضاء وسبق كشف أبعاده بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فى حينه، وأن مقطع الفيديو المشار إليه سبق نشره إبان الواقعة من خلال إحدى الوكالات الإخبارية.

وذكر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من إعادة نشر مقاطع الفيديو القديمة والزعم بكونها حديثة لتزييف الحقائق ومحاولة إثارة الرأى العام مما يؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وهو ما يعيه الشعب المصرى.