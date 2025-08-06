اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية تعلن نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية

علنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية على مستوى المحافظة، مؤكدة أن هذه النتائج غير نهائية، مشيرة إلى أن إعلان النتيجة الرسمية مرهون بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف المستشار أيمن الذهبي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العامة بالمحافظة، عن الأرقام التالية:

إجمالي عدد المقيدين في كشوف الناخبين: 3,642,613 ناخبًا، وعدد من أدلوا بأصواتهم: 458,969 ناخبًا، كما أن الأصوات الباطلة: 39,026 صوتًا، والأصوات الصحيحة (فردي): 419,943 صوتًا.

وجاءت أصوات المرشحين (النظام الفردي) كالتالي:

سيد حجازي (مستقبل وطن): 399,440 صوتًا.

هشام حسيني (مستقبل وطن): 395,427 صوتًا.

عماد بركات (مستقبل وطن): 390,951 صوتًا.

محمد أبو زيد (حماة الوطن): 380,180 صوتًا.

فتحي الدسوقي (عشرة السنين – الجبهة الوطنية): 381,337 صوتًا.

رامي فريد (مصر أكتوبر): 24,693 صوتًا.

عماد محرم (مستقل): 20,424 صوتًا.

محمد العليمي: 20,378 صوتًا.

سعد طه: 18,346 صوتًا.

عزيزة السيد: 21,865 صوتًا.

مدحت الجارحي: 15,765 صوتًا.

خالد شومان: 15,555 صوتًا.

نجيب عمر: 15,354 صوتًا.

فيما جاءت أصوات القوائم على النحو التالي:

عدد من أدلوا بأصواتهم: 458,969 ناخبًا.

الأصوات الباطلة: 4,096 صوتًا.

الأصوات الصحيحة للقائمة: 454,833 صوتًا.

إجمالي الأصوات التي حصلت عليها القائمة: 451,790 صوتًا.

وكشفت اللجنة عن الناجحين عبر القائمة، وهم:

النائب صلاح سعودي.

النائب محمد حلاوة.

الدكتور حسين يوسف رزق.

ولاء هرماس – حزب الشعب الجمهوري (وجه جديد).

خالد راشد – حزب المصري الديمقراطي (نقيب المحامين السابق بالمنوفية).

رانيا عز الدين – حزب الإصلاح والتنمية (وجه جديد).

وفي ختام عملية الفرز، وجهت اللجنة التحية للمستشار أيمن الذهبي، رئيس اللجنة العامة بالمحافظة، على جهوده التي امتدت لأكثر من 12 ساعة متواصلة، لضمان إخراج النتيجة بشكل مشرف ومنظم.