يشهد المسرح الروماني بالمنطقة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، غدا الخميس، عددا من العروض الفنية ضمن مهرجان "ليالينا في العلمين"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

وضمن برنامج الوزارة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عرضا فنيا لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ومدحت محرم، يتضمن رقصات مستوحاة من الفلكلور النوبي بمصاحبة الآلات الموسيقية التقليدية، بجانب فواصل غنائية.

كما تحيي فرقة قصور الأنفوشي للموسيقى العربية حفلا فنيا، بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، يشمل مجموعة من الأغاني الطربية والتراثية.

ويشهد يوم الجمعة 8 أغسطس استمرار عروض الفنون الشعبية، بجانب عرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، تقدم خلاله باقة منوعة من الأغنيات، وفقرة عزف لعدد من المقطوعات الموسيقية.

تأتي فعاليات "ليالينا في العلمين" ضمن جهود وزارة الثقافة في تعزيز الأنشطة الفنية والثقافية بالمناطق السياحية الجديدة، وتقدم عروض الهيئة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإداراتها التابعة: المهرجانات والفنون الشعبية والموسيقى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بقيادة محمد حمدي.

وتقدم عروض الهيئة بالمهرجان مجانا يومي الخميس والجمعة أسبوعيا، وتستمر الفعاليات حتى 29 أغسطس الحالي.